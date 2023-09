Al momento la fascia sinistra è della Juve è occupata da Kostic, Cambiaso e Iling Junior. C'è quindi abbondanza nel reparto anche se per il futuro, il club tiene d'occhio lo sviluppo di Riccardo Turicchia, attualmente in Next Gen. Quest'ultimo si è già allenato nella passata stagione con la prima squadra e lo stesso Allegri ha grande considerazione di lui. Nei prossimi anni, la Juve potrebbe avere il reparto di sinistra a costo zero (o quasi), visto che l'esborso economico per Cambiaso è stato molto basso, mentre Turicchia arriva appunto dal settore giovanile. Lo riferisce Gazzetta.it.