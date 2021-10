La Juventus ha messo gli occhi sul centrale in scadenza con il Milan e questi sono giorni caldi per il suo futuro. I rossoneri faticano a confermare i 6 milioni annui a stagione che percepisce ora e puntano a un rinnovo al ribasso. E così è spuntata la Juve.Come scrive la Gazzetta: "I calcoli sono presto fatti: Giorgio Chiellini, è vero, ha rinnovato per altri due anni, tuttavia tutti sanno che il suo vero obiettivo è arrivare al Mondiale in Qatar, cioè a fine 2022. E dopo? Ecco perché la candidatura del mancino cresciuto nella Roma prende quota, visti anche gli ottimi rapporti con Mino Raiola, l’agente del giocatore. Certo, anche alla Juve non è tempo di spese pazze". Ma si pensa a lui e questo mette in preallarme l’attuale dirigenza milanista. Si prevede una proposta di rinnovo a prezzi calmierati, ma è difficile che il giocatore accetti questi ragionamenti.