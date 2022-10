Sono svariate le problematiche da risolvere in casa Juve e sicuramente una delle ultime priorità in questo momento storico è il mercato, ma continuare a monitorare i vari obiettivi finiti sulla lista dei dirigenti bianconeri è più che lecito. Uno dei nomi più volte accostati alla società della Continassa è quello del laterale del Benfica Grimaldo, che sembra ormai in procinto di lasciare il club portoghese già a gennaio. Madama osserva con attenzione e tenta di sferrare l'assalto decisivo nei prossimi mesi.