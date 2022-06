La Juve accende i riflettori su Fabian Ruiz. Non solo Kalidou Koulibaly, i bianconeri hanno messo nel mirino un altro giocatore del Napoli di Aurelio De Laurentiis, più giovane di cinque anni rispetto al difensore senegalese ma in scadenza come lui nel 2023. Il centrocampista spagnolo ha deciso di non rinnovare. Il suo profilo piace molto a Massimiliano Allegri, che conosce bene la sua duttilità - può infatti giocare da mezzala o da play - e si aspetta di vedere volti nuovi in mediana, oltre chiaramente a Paul Pogba. Al momento, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli non ha ricevuto proposte concrete per il giocatore, di cui però ha ben chiara la volontà. Il 26enne ha respinto tutti i tentativi di rinnovo, la sua priorità sarebbe quella di tornare a casa, in Spagna. Per lasciarlo partire, il presidente partenopeo vorrebbe 30 milioni di euro, una cifra che nessuno finora sembra disposto a pagare, tantomeno la Juve che peraltro, almeno al momento, ha ben altre questioni da risolvere. Il mercato, però, è lungo, tutto può ancora succedere.