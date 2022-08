Come racconta Gazzetta, entro la sera dell’1 settembre, è molto probabile che Nicolòsia ceduto in prestito a una squadra di Serie A dove possa giocare con continuità: la Cremonese resta la favorita. Ma Fagioli è stato seguito a lungo anche dalla Sampdoria, che sta cercando disperatamente un modo per rinforzare il proprio reparto di mezzo, finora favorito esclusivamente dall'arrivo di Villar in cabina di regia. Per Giampaolo, il giovane bianconero è una priorità.