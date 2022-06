Nicolòverso ilcon la. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo l'anno trascorso alla Cremonese il centrocampista classe 2001 è pronto a prolungare il suo accordo fino al 30 giugno 2026, cosa che però non esclude la possibilità di un'ulteriore stagione in prestito. Su di lui ha messo gli occhi anche il il cui direttore sportivo ha rivelato di aver incontrato di recente Federico Cherubini proprio per parlare dei "tanti giovani interessanti" di proprietà del club bianconero.