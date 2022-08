Nicolòha convinto Massimilianonel corso delle settimane di precampionato. Nicolò Fagioli si è convinto del progettoe della possibilità di avere spazio in questa stagione. I presupposti, quindi, ci sono tutti per avanzare decisi in direzione rinnovo di contratto. Dopo i contatti positivi tra le parti che hanno definito il tutto, la firma sul rinnovo potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì.