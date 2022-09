Intervenuto in conferenza stampa all'Allianz Stadium, Nicolòha raccontato anche il suo percorso tra le varie categorie calcistiche, fino alla scelta di quest'anno di restare alla. Ecco le sue parole: "Ho avuto la fortuna di allenarmi con tantissimi campioni, tra questi Ronaldo, fortuna grandissima. Ho iniziato a 17 anni, la prima tournée cone poi 6 mesi con. Abbiamo deciso di andare in prestito, è stata la scelta azzeccata, ho trovato minutaggio e spazio. Erano 4-5 anni che facevo su e giù, ora con la società abbiamo deciso di restare e sono contento. C'era la possibilità del prestito, ma sono rimasto". E sulla Serie C: "L'è stato importante, è difficile imporsi subito in una prima squadra. Da Primavera a Serie A il divario è ampio. Questo passaggio aiuta i giovani a crescere, per essere più pronti per la prima squadra. Credo sia stata una scelta giustissima".