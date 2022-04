Niente gol, ma un'altra grande giornata per Nicolò Fagioli, ancora protagonista con la Cremonese nella vittoria per 3 a 1 contro il Cosenza. Il giovane centrocampista di proprietà della Juve ha trascinato di nuovo la squadra lombarda al successo, propiziando anche l'autogol degli ospiti - che di fatto ha chiuso la partita, al 45' - con un bel lancio su Zanimacchia (altro giocatore bianconero, per la cronaca). Ora la Cremonese è sola in cima alla classifica di Serie B, vicina alla promozione nel massimo campionato. E i tifosi della Juve continuano a sperare di vedere presto Fagioli a Torino...