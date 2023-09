C'è anche Nicolòdellatra i candidati alla vittoria del, pensato per omaggiare i calciatori che si distinguono per, correttezza e professionalità in campo e fuori. La cerimonia di consegna è prevista mercoledì 13 settembre alla Scuola Militare Teuliè di Milano.Questa la lista dei(lo scorso anno il Premio fu assegnato a Sandro Tonali del Milan): Ademola Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Calabria (Milan), Ciro Immobile (Lazio), Pablo Marì (Monza), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Paulo Dybala (Roma), Antonio Candreva (Salernitana), Emil Audero (Sampdoria).