Nicolò, fresco vincitore del premio di miglior Under 23 del campionato, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A. ( QUI l'integrale). Le sue parole sulle lacrime contro il Sassuolo:"Mi sono sfogato dopo la partita di Sassuolo, l'avete visto tutti, ma è stato un momento importante perché poi capisci che è un errore che possono fare tutti. Ok, abbiamo perso la partita, ma per imparare devi sbagliare e questo è importante".