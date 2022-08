Come racconta Gazzetta,per lotornerà a disposizione così come Angel Di Maria: out dalla prima giornata per una lesione all’adduttore, sarà convocato per lo Spezia. «Angel titolare domani (oggi, ndr)? Non esageriamo — ha detto Allegri — diciamo che è disponibile». L’obiettivo è avere l’esterno argentino in buona condizione per la prima di Champions contro il Psg: la tabella di marcia prevede un minutaggio consistente contro la Fiorentina per poter ambire a una maglia da titolare a Parigi. Adesso però testa solo allo Spezia, perché la Juventus non può permettersi di buttare altri punti.