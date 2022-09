, 8’ giocati finora, è l’unico dei tre giocatori presentati ieri ad aver fatto un’esperienza in prestito in B. Il suo futuro si è deciso negli ultimi giorni di mercato: lo volevano in tanti, ma tecnico e società hanno deciso di trattenerlo. "La mia priorità era rimanere alla Juventus e sono contento che sia finita così. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Ronaldo, a 17 anni ho fatto la prima tournée con Allegri e con Pirlo sono stato aggregato alla prima squadra. Andare in prestito è stata una scelta azzeccata perché alla Cremonese, oltre ad aver conquistato la promozione in A, ho trovato minutaggio". Lo riporta Gazzetta.