Fagioli è stato intervistato in diretta ai microfoni della FIGC ( QUI l'integrale). Il centrocampista della Juventus ha poi svelato quale fosse il suo idolo e cosa gli avesse detto. Queste le sue parole:Del Piero. Il gol in semfinale al Mondiale rimarrà per sempre. Poi è stato il mio idolo fin da piccolo. Per ora mi ha solo fatto i complimenti per gol o belle giocate".