. E Nicolò, di pazienza, ne ha avuta quanto basta, parola di. "So che nel calcio tutto può cambiare da un giorno all'altro. Perciò gli ho sempre detto di stare tranquillo e di aspettare", ha raccontato quest'ultimo a La Gazzetta dello Sport, senza nascondere la preoccupazione provata nei mesi scorsi quando il classe 2001 non era ancora quello che è oggi. E che cos'è oggi? Semplice, undelladi Massimiliano, che lo aveva già esaltato in tempi non sospetti, nel 2018, e che ora fatica a fare a meno di lui, banalmente perché sa fare tutto e lo sa fare bene, con la sicurezza del veterano.- A riconoscerlo anche Andrea, il tecnico che il 27 gennaio 2021 lo ha fatto esordire tra i "grandi", prima in un quarto di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium e poi in Serie A, contro il Crotone ancora in casa. E che ora è convinto che Nicolò possa essere il suo erede, nonostante al momento stia giocando con profitto da mezzala e non in regia. Eppure la(il famoso) sembra molto simile, così come la capacità di scegliere in che modo gestire (e proteggere) il pallone, di trovare la posizione e il gesto più adatto in ogni situazione, anche a costo di rischiare con qualche finezza. Senza dimenticare la tecnica che chiaramente può ancora essere affinata.- Qualche differenza con Pirlo, comunque, c'è. Perché Nicolò, oltre a cavarsela con le punizioni, recupera più palloni e cerca molto anche l'inserimento, forse retaggio di un passato daemerso ancora dalle parole di papà Marco, sicuro nell'indicare la sua qualità principale nellae la sua principale "lacuna" nel lavoro in. Poco male, anche in questo caso basterà avere un po' di pazienza (e lavorare). Intanto, alla Juve, potrebbe essere interessante vederlo in, lì dove agiva il Maestro, sicuro che il 21enne ha tutte le doti necessarie per eccellere anche lì. E chissà che per lui non possa essere la svolta decisiva...