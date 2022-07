Come racconta Gazzetta, dopo l'infortunio dinon sarebbe meglio puntare sulla qualità e "sulla sana sfacciataggine" di? Il centrocampista, che l’anno scorso è stato protagonista nella promozione della Cremonese, sta impressionando positivamente negli allenamento americani ed è stato bravo nella prima amichevole contro il Chivas. In attesa di vedere se arriverà Paredes e sapendo di poter contare anche su Zakaria e McKennie, "Allegri ha un’altra certezza: contro il Sassuolo, il 15 agosto, Rabiot non potrà giocare per squalifica. Fagioli ha 21 anni, non è un bambino: se è pronto, se è forte, non serve aspettare".