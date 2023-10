Nicolòsi chiude nel silenzio. Dopo aver commentato brevemente su Instagram la notizia della sua squalifica - duro il suo sfogo, in cui ha parlato di "schifo" e "mille falsità" sul suo conto, con tanto di emoji del vomito - il centrocampista dellaha deciso di disattivare i suoi account social personali, confermando dunque indirettamente la sua intenzione di concentrarsi solo sul proprio percorso di recupero isolandosi da tutto il resto e lasciandosi alle spalle le numerosi voci che lo riguardano.- "Presto parlerò" aveva promesso sempre nelle scorse ore il classe 2001, preannunciando di voler dire la sua con chiarezza sulla grave vicenda in cui è rimasto coinvolto. A quanto pare, però, non è ancora il momento per farlo. La mossa social di Nicolò, in questo senso, è emblematica.