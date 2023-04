Nicolò Fagioli va a un passo dal gol ma due miracoli di Skorupski gli negano la gioia. Il classe 2001, viene consolato da tre compagni di squadra per la grande occasione non sfruttata. Un segnale di vicinanza e supporto da parte del gruppo ricordando anche quanto accaduto contro il Sassuolo poche settimane fa, quando Fagioli aveva procurato il gol neroverde e dopo essere uscito era scoppiato in lacrime.