L'avvio scoppiettante di questo pre campionato, sta mettendo le basi anche per quello che sarà il futuro di Nicolò Fagioli. Il protagonista indiscusso della cavalcata che ha portato la Cremonese in A infatti, sembra sempre più vicino ad una permanenza in bianconero, godendo della massima fiducia di Massimiliano Allegri. Anche la gara contro il Chivas nella tournèe americana ha portato ulteriori conferme e non è da escludere che il regista tanto agognato dalle parti della Continassa, non possa essere già stato 'acquistato'.