Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Fagioli ha parlato anche del possibile ritorno alla Juve a fine stagione dopo l'ottimo campionato disputato fin qui con la maglia della Cremonese, dove è approdato in prestito. Ecco il commento del centrocampista classe 2001: "Non mi va di parlare del mio futuro perché sono concentrato su questo campionato. Non mi sono mai giocato una promozione in Serie A e questo è un anno importante sia per me che per la Cremonese. Sto imparando tante cose".