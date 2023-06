Nicolò, fresco vincitore del premio di miglior Under 23 del campionato, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A. ( QUI l'integrale) Ed ha svelato una data per il suo rientro in campo dopo l'infortunio. Le sue parole:"Sto meglio, ho recuperato dall'operazione a cui mi sono sottoposto un paio di settimane fa. E' stato un infortunio sfortunato, non è stato un intervento cattivo, Gudelj voleva cercare la palla ma io ero a peso morto. Lui è arrivato a mille all'ora e mi ha preso la clavicola che si è fratturata. Spero di rientrare a fine luglio - inizio agosto!".