Massimilianoha rivelato in conferenza stampa che il secondo portiere della Juventus, Mattia Perin, farà il suo debutto in campo a causa di un infortunio occorso a Szczesny durante l'allenamento. Questa sarà la novità sicura che laporterà contro il. Tuttavia, non sembra essere l'unica, poiché Allegri ha lasciato aperti due ballottaggi: uno a centrocampo tra Fagioli e Miretti, e l'altro sugli esterni tra Weah e McKennie. Sebbene Weah sembri confermato sulla fascia destra, Fagioli è in vantaggio su Miretti per una posizione nel centrocampo.Dopo un periodo di preparazione alla Continassa per recuperare da un intervento alla spalla, Fagioli è stato testato da Allegri durante il secondo tempo contro l'Udinese, suscitando impressioni positive. Pertanto, l'obiettivo di Allegri è di farlo esordire fin dall'inizio, completando il centrocampo insieme a Locatelli e Rabiot. Nel contesto della partita, Perin avrà un'occasione per dimostrare il proprio valore. Mentre Fagioli appare una scelta titolare almeno fino al ritorno in forma di Pogba, Perin sa che questa stagione, priva di impegni europei, offrirà poche occasioni per mettersi in luce. Pertanto, è determinato a sfruttare al massimo questa opportunità. Nella stagione passata, Perin è stato spesso una figura determinante, dimostrando di essere molto più di un secondo portiere quando ha preso il posto di Szczesny.Nella lista dei convocati, c'è anche Kean, che ha superato un problema alla tibia e sarà presente in panchina. Allegri ha chiarito che Kean non è mai stato escluso dall'elenco dei convocati, smentendo voci contrarie. L'allenatore ha spiegato che Kean aveva avuto un leggero ritardo in un'occasione, ma ciò è accaduto anche ad altri giocatori. Il suo problema attuale è legato a un vecchio infortunio che ha avuto una ricaduta. Attualmente, Kean è a disposizione e in buona forma.