Nicolòprolunga il suo legame con la Juventus fino al 2028. Il talentuoso centrocampista è pronto a siglare il suo nuovo contratto con il club bianconero, estendendo così la sua permanenza che inizialmente sarebbe terminata nel 2026. L'accordo è stato raggiunto e la firma ufficiale è attesa nei prossimi giorni.Questa estensione contrattuale rappresenta un passo significativo sia dal punto di vista finanziario che simbolico. Oltre a garantire sicurezza economica al giovane talento, sottolinea anche la forte fiducia e l'importanza che la società attribuisce al suo ruolo all'interno della squadra. Si tratta di un segnale tangibile della volontà della Juventus di coltivare e far crescere il potenziale del giocatore, confermandolo come figura chiave per il futuro progetto sportivo. Lo riporta Sky Sport.