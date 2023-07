Nicolònon raggiungerà i suoi compagni della Juventus negli Stati Uniti. Il centrocampista bianconero, che aveva chiuso anzitempo la scorsa stagione per un infortunio alla spalla rimediato nella semifinale di ritorno d’Europa League a Siviglia, era nell’elenco dei convocati per la tournée americana, ma proprio alla vigilia del volo della squadra per gli States era stato colpito da una tonsillite ed era così rimasto a Torino. Si pensava potesse aggregarsi più tardi, poi la decisione di continuare la preparazione in Italia, aspettando il ritorno della Juve alla Continassa. Lo riporta Gazzetta.