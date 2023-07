Nicolò, dopo l'infortunio alla clavicola sta recuperando. Stando a quanto riferisce Correre dello Sport sono giorni di attenta valutazione per il centrocampista. Non per quanto riguarda il suo futuro in bianconero ma per quanto riguarda la sua presenza negli Stati Uniti. Infatti, il suo problema al momento sono i contrasti e potrebbe restare a lavorare alla Continassa in modo da tornare in campo al meglio per la quarta di campionato contro la Lazio.