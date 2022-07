Un passo dopo l'altro, ma dopo le giuste rassicurazioni. Non chiede altro,, tra i migliori al debutto dellanella tournée americana contro il. Il centrocampista, l'anno scorso alla Cremonese, sta ben figurando nei primi allenamenti e nei primi test bianconeri: Allegri lo tiene altamente in considerazione. E giorno dopo giorno si avvicina la conferma, la permanenza, la fiducia nei suoi confronti.Ecco, si avvicina anche l'accordo? Juve e agente si vedranno nei prossimi giorni, non c'è fretta di chiudere ma c'è fretta di capire se la Juve potrà dare a Fagioli ciò che chiede. Ossia: minutaggio costante, una buona occasione per prendersi - chissà - anche la Nazionale in un momento di completo rinnovamento. Insomma: non più essere trattato da promessa, ma da giocatore importante, in grado di dare un contributo sin da subito. E le cifre? Proporzionate, ovviamente. Ecco il vero nodo: l'intesa economica è tutta da costruire, ma sarà solo una conseguenza della macro-decisione bianconera. Se si punta su Fagioli, lo si farà fino in fondo. Vista anche la situazione di Pogba...