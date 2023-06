. Due punti di vista totalmente opposti che, spesso, nel corso di questa stagione, ma non solo, si sono scontrati pesantemente. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo e il caso di Nicolòlo dimostra.Ieri, il centrocampista classe 2001 è stato premiato dalla Serie A come. Il giusto premio per Fagioli che, in più di un’occasione, si è caricato sulle spalle il peso della mediana bianconera dimostrandosi anche decisivo in alcune partite.Prima di prendersi la ribalta, però, il giocatore. Dopo i tira e molla estivi, il centrocampista, nell’ultimo giorno di mercato, era ormai convinto ad andare a giocare in un altro club di Serie A in prestito, magari proprio in quella Cremonese che ha contribuito a farlo diventare grande. Niente da fare, a sorpresa si sblocca il prestito diche parte in direzione Londra, si svuota uno slot e Fagioli rimane.Rimane, ma nella prima parte di stagione scalda la panchina. Prima di Lecce, per lui,e una lunga sfilza di esclusioni dall’11 titolare. Poi la svolta, la Juventus è in piena emergenza e Allegri scommette sul classe 2001. In terra salentina, fagioli sfrutta appieno l’occasione, gioca bene e segna il gol che vale la vittoria. Una settimana più tardi replica contro l’Inter.Con il senno di poi, quando chiaramente è più facile giudicare, si può sottolineare l’errore iniziale, quello di preferirgli troppo spesso unche poco aveva da dare e si è visto anche a Leeds. Allo stesso tempo, anche se tardiva, alla fine la fiducia è arrivata. In questo caso, la verità sta nel mezzo,