Il sito di Gianluca Di Marzio ha dedicato un focus a, il calciatore classe 2001 di proprietà della Juventus, in prestito alla Cremonese in Serie B dove si sta ben disimpegnando. Il portale ha riportato le parole di Allegri e Pjanic, di qualche anno fa.- "Noi abbiamo un giocatore del 2001, che è Fagioli, che è un piacere da veder giocare. Ha i tempi giusti, sa come smarcarsi, quando e come passare la palla. Non ne escono così tutti gli anni".- "Futuro", aveva scritto invece Pjanic, a commento di una foto pubblicata da Fagioli su Instagram.