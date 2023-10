Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, unici indagati dalla Procura di Torino, tremano in diversi, perché potrebbero essere coinvolti almeno altri 10 calciatori di alto livello e gli inquirenti stanno ancora analizzando le chat emerse nei dispositivi elettronici sequestrati agli indagati, a partire dagli smartphone e tablet di Tonali e Zaniolo. Insomma, non è finita qui.- Chi collaborerà potrà ottenere un importante sconto di pena. Ed è ciò che sta succedendo a Fagioli, che si è autodenunciato in FIGC e che si è mostrato molto collaborativo. Lui, che sembra abbia mosso in pochi mesi denaro per cifre vicine al milione di euro, è già stato ascoltato dal procuratore federale Chinè e ora i tempi per arrivare alla squalifica potrebbero essere particolarmente stretti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si ipotizza un patteggiamento già nel corso della prossima settimana, con l'entità della squalifica tutta da definire. Secondo l'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione verrebbe dimezzata e si potrebbero aggiungere altre attenuanti per un ulteriore sconto.- Diversa la situazione degli altri indagati, almeno al momento. Tonali ieri non è tornato in Inghilterra e sta valutando come muoversi: dovrebbe essere ascoltato nei prossimi giorni, non più tardi dell'inizio della prossima settimana, prima dalla Procura di Torino e a seguire da quella federale. Lo stesso iter che attende Zaniolo (rientrato ieri a Birmingham), che ha fatto sapere di non aver mai scommesso sul calcio, ma di essersi limitato a giocare a blackjack su una piattaforma che non sapeva essere illegale. Se così fosse, dal punto di vista sportivo non avrebbe commesso alcuna violazione. Ma se gli inquirenti dovessero provare il suo coinvolgimento in scommesse calcistiche, la mancata ammissione potrebbe rivelarsi strategicamente controproducente. Situazioni che verranno chiarite a breve, con questa vicenda scommesse che potrà ancora allargarsi.