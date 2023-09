Dal sito della Lega Serie A:Il primo dei tre gol di Nicolò Fagioli in Serie A TIM è arrivato contro il Lecce, il 29 ottobre 2022 in Salento: il centrocampista, autore di un assist nel match contro il Sassuolo, non partecipa attivamente a una rete in due presenze di campionato consecutive da inizio novembre 2022 (gol sia al Lecce che all’Inter).