Nicolòin estate è tornato dopo il prestito allacon cui ha disputato una grande stagione in Serie B, conquistandosi anche la promozione nella massima serie. Al momento del suo ritorno a Torino, il centrocampista era stato vicino a lasciare la. L'accordo per un rinnovo contrattuale non si trovava ed ecco che il, ma non solo, è stato pronto a prenderlo in prestito, con diritto di riscatto. Il club lombardo ci ha provato ma la volontà della Juventus è stata da subito chiara: trattenerlo e permettergli di crescere.L'accordo alla fine si è trovato eha rinnovato il suo contratto in bianconero fino al 2026. Contro l'Atalanta è stato uno dei giocatori decisivi. Un assist ed un rigore procurato. Al momento il giocatore non è sul mercato: la Juventus, come riferisce Calciomercato.com, punta molto sul giovane sia per il presente che per il futuro. Tra tutte le incertezze che ruotano attorno alla società bianconera, è certo che si continui il lavoro sui giovani, Primavera e Next Gen. Nella Juventus del futuro ci sarà sempre spazio per Nicolò Fagioli.