Nicolòe Nicolò, solo uno probabilmente troverà spazio nella nuova(che a centrocampo può contare anche su Fabio, tra i giovani rinforzi). Come racconta Tuttosport, la palla è nelle mani di Massimiliano, con l'ex Genoa che al momento è segnalato come il più probabile partente per un altro anno in prestito in Serie A (sulle sue tracce le varie Salernitana, Verona e Spezia). La "sfida interna", comunque, è ancora in corso: gli ultimi giorni della tournée americana saranno decisivi per capire chi tra i due potrà guadagnarsi un posto in rosa tra i "grandi".