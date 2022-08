. Tutto può succedere. Ciò che è certo è che ladebba liberare dello spazio in mezzo al campo dove sono molti i giocatori a disposizione:Per tre posti, tendenzialmente Max schiera due mezz'ali e un vertice basso. Come rivelato dallo stesso tecnico livornese i giovani devono avere lo spazio necessario per poter crescere. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport uno tra Nicolòe Nicolòandrà in prestito.Nel caso in cui arrivasse Leandrodalil maggiore indiziato sarebbe Nicolò. La Juve avrebbe già un giocatore con caratteristiche simili e Rovella troverebbe poco spazio. Inoltre c'era già l'accordo tra la Juventus ed ilper il centrocampista con i brianzoli che contavano di avere Rovella a disposizione già per l'inizio del campionato. Però la trattativa per Paredes si è rivelata più lunga del previsto e la Juve non vuole privarsi dell'ex Genoa senza avere l'alternativa. Si alzano così le quote di permanenza per Fabioche Allegri considera a tutti gli effetti mezz'ala.