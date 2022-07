Lasta ancora valutando quale possa essere il futuro di Nicolòe Nicolò. I due si giocano un posto alla corte di Massimiliano, soltanto uno sarà aggregato alla prima squadra, l'altro proseguirà la sua strada in prestito. Come conferma La Gazzetta dello Sport. Durante questa tournée negliMassimiliano Allegri avrà l'opportunità di provare i due centrocampisti e scegliere chi è più pronto a restare.Sicuramentesi è già messo in mostra contro il, sfiorando anche l'eurogol. Al termine della gara infatti Allegri ha spiegato: "Fagioli ha fatto, poi però ha fatto una giocata importante quando ha sfiorato la rete". Che il tecnico livornese apprezzi Fagioli è ormai noto. Inoltre Fagioli dalla sua avrebbe anche il. Il contratto di Fagioli è in scadenza nel 2023 ma sono ben avviate le trattative per un rinnovo fino al 2026. Se si valutasse un ulteriore prestito la Cremonese resterebbe alla finestra.Su Nicolò Rovella invece ci sarebbe l'interesse diqualora non dovesse arrivare Nicolò Fagioli, trascinatore alla promozione della scorsa stagione, e. Allegri ha tempo fino alla fine della tournée per decidere.