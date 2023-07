Alla fine, niente Stati Uniti per Nicolò Fagioli. Il classe 2001, che era tra i convocati per la tournée, era stato costretto a rimanere a Torino a causa della tonsillite. Come ricorda la, c'era la possibilità che il centrocampista raggiungesse i compagni successivamente. Fagioli resta quindi ad allenarsi alla Continassa, anche per recuperare al meglio dopo l'infortunio alla spalla subito nel finale di stagione. Chi invece rientra dagli States è Nicolò Rovella. L'ex Monza ha infatti accusato un infortunio muscolare e sarà monitorato giorno dopo giorno.