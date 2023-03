Allarme in casa Juventus per le condizioni di Nicolò Fagioli? Il centrocampista classe 2001 è stato convocato dalla Nazionale Under 21 dell'Italia, ma è alle prese con dei problemi fisici. Ed è il CTin conferenza stampa a svelare quali sono le condizioni del centrocampista della Juventus Nicolò. Queste le sue parole:"Fagioli non si è ancora allenato. È arrivato qui con un problema alla caviglia derivante dall’ultimo turno di campionato. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma a oggi non si è ancora allenato".