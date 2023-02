Tutta la cautela del caso. E tutti attenti a cosa sarà di questoche può ridare fiducia o affossare i bianconeri.sa benissimo come tutto passi dai mini obiettivi posti, vincere al Picco è uno di quelli. Anche per avvicinarsi sensibilmente a chi precede i bianconeri in classifica, oltre a tenersi in zona Champions nel caso dovessero tornare i 15 punti della penalizzazione. Ebbene: non lasciare nulla al caso si traduce anche nelle scelte. E una di queste è stata la convocazione di. Un premio? Certo. Ma anche una necessità: Fagioli non è al meglio.Così Max potrebbe riproporre Paredes titolare di fianco a Manuele Adrien, tenendo il talentino ex Cremonese in panchina e sperando di non doverlo utilizzare. Fagioli è stato regolarmente convocato ma ha ancora qualche problema fisico da smaltire. La sensazione è che Allegri voglia preservarlo per la trasferta di giovedì, dove il centrocampista per forza di cose sarà titolare.