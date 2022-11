. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, spiegando come il club bianconero punti a ricostruire unacome nelle migliori versioni della squadra del passato, con l'obiettivo numero uno per la porta Guglielmoche in questo senso rappresenta al meglio il senso della "missione". A dare vita al progetto, ovviamente, ci stanno già pensando un po' i giovani cresciuti in casa, a partire da Nicolòe Fabio, "new entry" del gruppo azzurro già formato da, a cui si aggiungono anche Perin, Pinsoglio, Kean, Rugani e De Sciglio. Senza dimenticare, come ricorda sempre la rosea, gli altri talenti "parcheggiati" in giro per la Serie A:al Monza,al Bologna eall'Eintracht.E poi c'è il mercato, appunto. Oltre a Vicario, che i bianconeri non vogliono proprio farsi scappare, la Vecchia Signora segue da vicino i suoi compagni all'Empoli Fabiano, che si sta imponendo come una delle rivelazioni della fascia sinistra, e Tommaso, trequartista classe 2003 con già due gol all'attivo in campionato. Sempre sul taccuino, poi, Davidee Nicolò, più affermati e quindi più complicati da raggiungere. La Juve osserva anche queste situazioni, seppur a distanza. Ogni occasione può essere buona.