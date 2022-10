La possibile cessione dii interessato, potrebbe favorire la permanenza diL'ex Cremonese infatti, ha fino ad ora trovato pochissimo spazio nella. Questo ha portato sia il giocatore che il club a pensare a un possibile trasferimento in prestito a gennaio. Come riporta Tuttosport però, se Mckennie dovesse lasciare Torino, aumenterebbero gli spazi in rosa e anche le chance per Fagioli di giocare. Su Fagioli c'è l'interesse di diverse squadre come ad esempio Empoli e Salernitana.