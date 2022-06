La prossima sarà una settimana molto importante per il futuro di Nicolò Fagioli. Come riporta Goal.com, infatti, è in programma nei prossimi giorni l'incontro tra la Juventus e gli agenti del giocatore, per cercare di sbloccare la situazione rinnovo dopo il rientro dal prestito alla Cremonese. Le richieste per il giocatore non mancano.



E GLI ALTRI? - Fagioli ha posto un'unica condizione sulla firma del nuovo accordo: vuole restare nella rosa della Juventus, già a partire da questa stagione. Nessun altro prestito, nemmeno in Serie A dunque. Restano però due varianti: Fabio Miretti, ormai esploso e con un anno di allenamenti con Allegri già alle spalle, e Nicolò Rovella, di rientro dal Genoa e con tutte le intenzioni di restare in rosa. La sensazione è che quest'ultimo sia destinato a partire.