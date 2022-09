Nicolòsi presenta in conferenza stampa: ecco le sue parole.IL PERCORSO - "Dai Giovanissimi alla Primavera, poi l'Under 23 per due anni. Sono tornato dopo l'esperienza alla Cremonese, ora sono stabile in prima squadra".LA SCELTA - "Non è stato difficile, tifavo la Juve, poi Gigi Milani ci ha accompagnato. Ci portava anche allo stadio, era un sogno".LA CRESCITA - "Essere qui dall'inizio ci avvantaggia, sappiamo cosa chiede la Juve e possiamo essere d'esempio".COMPLETARE IL PERCORSO IN B - "Ho avuto la fortuna di allenarmi con tantissimi campioni, tra questi Ronaldo, fortuna grandissima. Ho iniziato a 17 anni, la prima tournée con Allegri e poi 6 mesi con Pirlo. Abbiamo deciso di andare in prestito, è stata la scelta azzeccata, ho trovato minutaggio e spazio".RESTARE - "Erano 4-5 anni che facevo su e giù, con la società abbiamo deciso di restare e sono contento. C'era la possibilità del prestito, ma sono rimasto".