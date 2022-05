Idee chiarissime. Nicolò Fagioli lo ha dimostrato con un messaggio pubblicato sui social, in una chat tra amici: “Prestito Cremonese. Ah e vi dico una cosa. Li porto in serie A”. Così come ha dimostrato di essere un centrocampista di grande qualità, imponendosi come uno dei migliori in Serie B, e capace di caricarsi sulle spalle la responsabilità di una piazza che da anni sognava il ritorno nella massima serie.



Le idee chiare sono quelle di Fagioli, ma anche quelle espresse dal suo entourage, che vede a capo l’agente Andrea D’Amico. La volontà è quella di non andare un altro anno in prestito, ma aderire ad un progetto tecnico che punti sul centrocampista. Il sogno è tornare alla Juventus, ma questa volta per rimanere. Se così non fosse, un ultimo saluto alla Continassa e poi via per altri lidi. Come riporta calciomercato.com: “La lista delle pretendenti sembra già piuttosto lungo, tra Italia ed estero. Palla alla Juve, l'ultima parola è comunque del club anche se quel contratto in scadenza al 30 giugno 2023 impone riflessioni piuttosto rapide”.