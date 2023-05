Nicolòè sempre più una garanzia per la. Con quello di ieri sera, sono tre i gol segnati in Serie A dal giovane centrocampista bianconero: solo Tommasodell'Empoli e Lazardell'Udinese hanno raggiunto la stessa cifra, tra i pari ruolo nati nel nuovo secolo. Proprio con il serbo classe 2000 l'ex Cremonese condivide anche il record di assist serviti da "giovani", tre in totale finora.