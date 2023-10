Come racconta Tuttosport, ci sono cuori che sono tornati a battere forte e che ieri, all’uscita di Nicolòdalla Continassa dopo l’allenamento, sono andati all’unisono con quello del giovane centrocampista, squalificato sino alla penultima giornata di campionato compresa per via delle sue scommesse effettuate su avvenimenti calcistici. Nicolò ha fatto fermare la vettura quando ha visto il capannello di tifosi che si è avvicinato e ha accettato con un timido sorriso l’affetto che stava per abbracciarlo: richieste di autografi sulle magliette, selfie e incoraggiamenti.