Oggi e ieri... con Paul. Salto nel tempo tra presente e passato per Nicolò, che sul suo profiloha pubblicato due foto insieme al centrocampista francese appena tornato alla: nella prima, scattata con tutta probabilità nelle scorse ore, i due giocatori sono impegnati sul campo di allenamento da compagni di squadra; nella seconda un giovanissimo Fagioli è in posa per un selfie con il classe 1993, ai tempi della sua prima esperienza in bianconero. In attesa di definire con precisione il suo futuro, quindi, Nicolò si gode il presente, un presente roseo che lo vede sul terreno di gioco della, insieme nientedimeno che a uno dei suoi "eroi" calcistici. Qui sotto il suo post.