Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista di proprietà della Juve Nicolò Fagioli - in prestito alla Cremonese - ha parlato anche del momento più duro vissuto negli ultimi anni, quando nel 2019 gli è stata diagnosticata un'aritmia cardiaca. Ecco il suo racconto: "Un problema che avevo da anni. Avevo spesso attacchi e giramenti di testa dopo una partita o un allenamento. Poi abbiamo scoperto il problema. Fino all’intervento temevo di non poter più giocare, dopo no: tutto è stato risolto. Sono stato fuori tre mesi e mi è dispiaciuto solo aver saltato uno Spal-Juventus in cui hanno giocato tanti giovani".