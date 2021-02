Alla scoperta di Nicolò Calciomercato.com racconta le curiosità del centrocampista bianconero . Il quale, parlando di se stesso, dice: "Ho giocato da esterno, da seconda punta, da trequartista, da mezzala e da play. In futuro mi vedo davanti alla difesa, dove mi trovo bene e riesco a esprimermi meglio toccando tanti palloni". Pirlo, invece, ha spiegato: "Può fare il regista, come me è cresciuto da trequartista ma è più portato alla costruzione del gioco, non solo come caratteristiche ma anche fisicamente. Non è mezzala né trequartista, ha buona visione di gioco e tecnica".