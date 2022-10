Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il papà di Nicolòha raccontato anche un aneddoto sul periodo in cui il giovane centrocampista era impegnato con ledella. Ecco le sue parole: "Da quando Gigi Milani, persona fantastica e grande dirigente dell'attività di base della Juventus, notò mio figlio a 12 anni, una volta al mese portavamo Nicolò ad allenarsi a Vinovo. C’era un accordo con la Cremonese, la sua società dell’epoca. E se in quelle giornate la Juventus giocava in Champions, ne approfittavamo per vivere una serata allo Stadium, da tifosi veri quali siamo sempre stati".