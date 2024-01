Ecco #Fagioli: primo incontro a Torino nell’ambito del recupero dalla ludopatia.



Il centrocampista prosegue l’iter riabilitativo, in attesa di tornare in campo. pic.twitter.com/EMIYOW9SM5 — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 17, 2024

Era lo scorso 19 ottobre quando Nicolòveniva ufficialmenteper 12 mesi di cui cinque commutati in prescrizioni alternative, lontano dai campi quindi fino a maggio. Il motivo? Era finito sotto indagine nella scorsa estate per scommesse sportive (e non) svolte su siti illegali. Nicolò nel frattempo prosegue i suoi allenamenti alla Continassa, in attesa di poter tornare a giocare. Non solo però, sta lavorando su sé stesso per uscire dal tunnel della. Oggi infatti si è svolto il rimo incontro organizzato dall'Ordine degli psicologi piemontesi in cui era presente anche il centrocampista della Juventus. Di seguito il video del suo arrivo.