Quella di ieri è stata una gara illuminata dalla prestazione di Nicolò Fagioli, grande ex del match sul quale ha lasciato la sua firma in modo emblematico. L'ex centrocampista della Cremonese ha, infatti, sbloccato il match con un bolide dalla distanza, raggiungendo così le tre reti stagionali in campionato. Grazie al gol messo a segno, Fagioli è diventato il secondo giocatore del 2000 ad aver realizzato almeno 3 gol e 3 assist in Serie A, a pari merito con Samardzic dell'Udinese.